تراجع #أسعار_الذهب بنسبة 1%

تراجعت أسعار الذهب بما يقارب 1 في المائة اليوم بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1791.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (05:50) بتوقيت جرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المائة مسجلة 1802.10 دولار.

المعادن النفيسة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7 في المائة إلى 23.24 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 في المائة إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1903.18 دولار.

قال باول أمس أن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنا باهظا أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة بحسب رويترز.

وقال كريستوفر وونج المحلل لدى في أو.سي.بي.سي إف.إكس إن تمسك المركزي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدا.