توضيح من “#الموارد_البشرية” بشأن مدى إمكانية إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم اختبار القدرات #عاجل

كشفت وزارة الموارد البشرية عن مدى إمكانية إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم إجراء اختبار القدرات.

وأوضح حساب "العناية بالعملاء" التابع للوزارة في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار “القدرات العامة والتحصيل الدراسي” لمستفيدين الضمان الاجتماعي على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، و اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.

كما أكدت الوزارة أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.