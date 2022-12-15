تشيلسى يستهدف ضم كريستيانو رونالدو فى يناير

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي، لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وفسخ كريستيانو رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين، قبل إنطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وبات الدون بدون نادِ حتي الأن.

ذكرت صحيفة "ديلي ستار"الإنجليزية، إن إدارة تشيلسي تستهدف ضم رونالدو لتدهيم هجوم البلوز، بعد إصابة المهاجم الألباني أرماندو بروخا.

تعرض المهاجم الألباني بروخا للإصابة يوم السبت الماضي، خلال مباراة تشيلسي وأستون فيلا الودية، في إطار إستعدادات النادي اللندني لإستئناف الموسم الجاري 2022-2023.

وأضافت الصحيفة، إنه مع إصابة الألباني بروخا، بات جراهام بوتر مدرب تشيلسي يملك مهاجمًا واحدًا تحت تصرفه وهو الجابوني إيميريك أوباميانج.