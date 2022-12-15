تفاصيل الموعد والشروط.. #مزاد لبيع بضائع منوعة وسيارات في #ميناء_الملك_عبدالعزيز #عاجل

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات، في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز, وفق الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم، أن المزاد سيُعقد في العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري، داخل جمرك ميناء الملك عبد العزيز في الدمام.

وتتضمن شروط المزاد الآتي:

- دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

- تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و 10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

ويمكن التعرف على البضائع المعروضة في المزاد من خلال هذا الرابط:

https://auction.zatca.gov.sa/auction-beta-detail/3914dd07-6462-4909-27f3-08dad6a16b1c