مؤسسة البريد السعودي ” #سبل ” تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:-

اختصاصي ابتكار

مدير قياس تجربة العملاء

المؤهلات والمهارات

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

نتائج محركات الأقراص

تصميم المنتج وإدارته

مؤشرات أداء المنتج

التركيز على العملاء

تحليل الأعمال

دائرة توجيه

غرس الثقة

يتعاون

رابط التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم (اضغط هنا)