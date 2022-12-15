تطورات مثيرة بشأن تولى مورينيو تدريب منتخب البرتغال

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات تعاقد الاتحاد البرتغالى لكرة القدم مع جوزيه مورينيو من أجل تدريب برازيل أوروبا خلفًا لفيرناندو سانتوس.

ودع منتخب البرتغال تحت قيادة فيرناندو سانتوس منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة التاريخية أمام المغرب بنتيجة 0-1 في الدور ربع النهائي.

وطالب 93.5% من جماهير البرتغال بإقالة فرناندو سانتوس بعد الخروج المؤلم من بطولة كأس العالم 2022 أمام أسود الأطلس.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أخطر جوزيه مورينيو مدرب روما، بأنه على استعداد لانتظاره حتى نهاية الموسم الجارى، من أجل تولى تدريب منتخب بلاده خلفًا لسانتوس، وبعقد يمتد حتي كأس العالم 2026.

كان الاتحاد البرتغالى قد عرض على مورينيو تولي تدريب برازيل أوروبا بدوام جزئي مع مباشرة مهام عمله في روما الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أنه حال وجود رغبة بالتعاقد مع مورينيو بشكل نهائى من جانب الاتحاد البرتغالى، سيكونوا مطالبين بالتفاوض مع روما خاصة أنه يرتبط بعقد مع الذئاب يمتد حتى يونيو 2024.