العقوبات الجديدة ضد #روسيا على جدول أعمال #قمة_الاتحاد_الأوروبي

أضيفت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، إلى جدول الأعمال المزدحم بالفعل لقادة التكتل المجتمعين حاليا في بروكسل، بعد أن فشلت جهود وزرائهم من أجل تجاوز الخلافات في اللحظة الأخيرة.

وفشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مجموعة تاسعة من العقوبات على روسيا كما هو مخطط له بحلول صباح اليوم الخميس، مما فرض القضية على القادة الذين من المقرر أن تبدأ قمتهم في وقت لاحق اليوم.

وتدعو ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد مشكلات التصدير المحتملة، وتوفير المزيد من اليقين القانوني، إلا أن هناك دولا أخرى مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا، لا ترغب في إضافة نص بشأن المسألة إلى تشريع عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث تقول إنه يمكن اعتباره إقرارا بالدعاية الروسية.

وقالت موسكو إن الغرب يعيق صادراتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، على الرغم من أن هذه المنتجات ليست مدرجة في قائمة العقوبات.