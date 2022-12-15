براءة_اختراع جديدة.. كرسي صحي لتقليل #أمراض_الجلوس

نجح بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة بالمدينة المنورة د.محمد الأحمدي، في تسجيل براءة اختراع مسجلة رسميًا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية لاختراع بمسمى «الكرسي الصحي لتقليل الأمراض المرتبطة بالجلوس».

ويتعلق الاختراع الحالي بشكل عام بنمط الحياة الخامل، وبصفة خاصة بقياس وقت الجلوس بصورة مباشرة، ثم إجبار الشخص على مغادرة الكرسي، وذلك بهدف تعزيز الصحة والوقاية من أمراض الجلوس، كما هو موصى به من قبل المنظمات الصحية والطبية.

وقال د.الأحمدي: صدرت توصيات علمية حديثة حول وقت الجلوس المسموح به، وتوصي الجمعية الأمريكية لداء السكري بعدم الجلوس لأكثر من 30 دقيقة، كما توصي بالحركة لمدة 3 دقائق بعد الجلوس لنصف ساعة؛ لذلك تعد طريقة استخدام قاعدة «30 / 3» جيدة للوقاية من مخاطر الجلوس المستمر، وخاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة مكاتبهم، فكل 30 دقيقة جلوس على الكرسي يتبعها 3 دقائق حركه، لهذا أتت الحاجة الماسة لاختراع كرسي صحي يحتوي على مقعد كرسي وحساسات ضغط موجوده بمقعد الكرسي وتعمل حساسات الضغط مباشرة لحظة الجلوس عليها، وبعد مرور 30 دقيقة ستتحرك وسادة دعم الظهر للأمام لتجبر الشخص على مغادرة الكرسي، ثم يتم طي مسند الظهر لمدة 3 دقائق، بعدها يعود الكرسي لوضعه الابتدائي والطبيعي.

وأوضح أنه يمكن أن يتم استخدام الكرسي الصحي من قبل الباحثين والمهتمين في المجال الصحي والطبي والبحثي وتطبيقه لدى فئة الأصحاء والمرضى وعلى مختلف الفئات العمرية، وذلك بهدف تعزيز الصحة، وتقليل أمراض الجلوس، مثل: السمنة، وأمراض القلب وداء السكري، وهشاشة العظام، وضغط الدم، وارتفاع دهون الدم، وغيرها من الأمراض.