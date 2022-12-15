إتلاف 32 كجم مواد غذائية ضمن جولة رقابية في #المنطقة_الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية جولات رقابية استهدفت المنشآت التجارية والمستودعات والمباني تحت الإنشاء في مدينة الظهران، نتج عنها تحرير 130 مخالفة للاشتراطات البلدية، وإغلاق 7 مستودعات مخالفة، ورفع 9 سيارات تالفة.

وشددت أمانة الشرقية على مواصلة الجولات الرقابية وتكثيفها، للتثبّت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية، التي تأتي متماشية مع مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت في المنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» في كافة مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

كما نفّذت أمانة الشرقية جولات رقابية على المنشآت الغذائية في محافظة الخفجي، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وإتلاف 32 كجم من المواد الغذائية، وتحرير 6 مخالفات، إضافة إلى منع 11 عاملاً من العمل لعدم وجود شهادات صحية.

ونبهت الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، متعهدة باستمرار وتكثيف الجولات الميدانية على كافة المنشآت، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، وتحقيق الامتثال لجميع المنشآت، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات عبر مركز البلاغات «940» لمعالجتها.