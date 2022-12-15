فيفا يدرس التراجع عن نظام كأس العالم 2026.. ومقترحان في الصورة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطة تغيير نظام بطولة كأس العالم 2026، والتي تم الإعلان عن إقامتها بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة بدًلا من 32 كما كانت تقام على مر النسخ السابقة.

كان فيفا قد إستقر على إقامة مونديال 2026، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 كما جرت العادة، وتقسم المنتخبات على 16 مجموعة، تضم كل مجموعة 3 فرق.

وحسبما نشرت وكالة "رويترز"، إن فيفا يعيد النظر في نظام بطولة كأس العالم 2026، خوفا من تعدد المباريات التي وصفت بالميتة وقد تقتل متعة المونديال.

وأضافت الوكالة، إن المباريات الميتة قد تكون بين فريقين سبق لهما الفوز بالمباراة الاولى لكل منهما وحسما التأهل بالفعل للدور المقبل، مما قد يجعل المباراة بلا فائدة، أو تحقيق نتيجة تفيد كليهما وتحرم الفريق الثالث في المجموعة من التأهل.

أكمل التقرير، إن الإتحاد الدولي لكرة القدم، يسعي لتغيير نظام بطولة كأس العالم 2026 المعُلن سابقًا، خوفا من احتمالات حدوث جدل غير مرغوب فيه، عبر مقترحين.

تضمن نظام بطولة كأس العالم 2026، تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من الـ16 مجموعة إلى دور الـ32، ثم تتوالى المراحل الإقصائية.

يتمثل الإقتراح الأول، الذي كشف عنه أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، وهو تقسيم المنتخبات الـ48 لـ12 مجموعة من 4 فرق، ويتأهل المتصدر والوصيف، مع أفضل ثوالث من المجموعات.

فيما تمثل الإقتراح الثاني، في تقسيم كأس العالم إلى قسمين منفصلين من 24 منتخبا، كل قسم يضم 6 مجموعات من 4 منتخبات، على أن يلعب الفائز من كل قسم في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس فيفا قراره حول الشكل النهائي لكأس العالم 2026 في عام 2023.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن عن أسماء 16 مدينة تستضيف كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تم اختيار 11 مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتين من كندا، و3 مدن من المكسيك.