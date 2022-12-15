ضبط 6 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في 5 مناطق

ضبطت شرطة المناطق بالأمن العام، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف وجازان، 6 مخالفين لنظام البيئة، بواقع 5 مواطنين ومقيم من الجنسية التشادية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 6 مركبات.

واتخذت بحق المتهمين الستة الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«996» و«999» في بقية مناطق المملكة.