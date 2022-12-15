واشنطن ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «أبو أيمن»

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»، المدعو إبراهيم البنا، المعروف أيضاً باسم «أبو أيمن المصري».

وذكرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في «تويتر»: «يقدم برنامج (مكافآت من أجل العدالة) مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، المعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري».

«البنا» قيادي كبير في تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لهذا الفرع، وتولى قيادة شؤون الأمن في الجماعة.

ويعتبر المطلوب المصري الجنسية، البالغ من العمر 57 سنة، هو العضو المؤسس الأخير لتنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» على قيد الحياة. وقبل الانضمام لتنظيم «القاعدة»، كان «البنا» قائدا لتنظيم «الجهاد الإسلامي» المصري في اليمن، من عام 1996 حتى عام 1998.