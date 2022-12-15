النفط ينخفض مع صعود #الدولار بفعل توقعات باستمرار #رفع_الفائدة

انخفضت أسعار النفط قليلا، اليوم الخميس، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي في حين زاد احتمال استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة المخاوف بشأن الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش إلى 82.37 دولار للبرميل، بينما خسرت عقود الخام الأمريكي 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.85 دولار.

وأثرت مكاسب الدولار على أسعار الخام. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعاف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لمن يملكون عملات أخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، أمس الأربعاء: إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط أيضا بعدما قالت شركة تي.سي إنرجي الكندية إنها بصدد استئناف العمليات في جزء من خط الأنابيب كيستون، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14000 برميل من الخام في ريف كانساس مما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

لكن الخام حصل على بعض الدعم من توقعات لوكالة الطاقة الدولية، بتعافي الطلب الصيني على النفط العام المقبل بعد انكماشه هذا العام بمقدار 400 ألف برميل يوميا.