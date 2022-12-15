الأرصاد: #عواصف_رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على هذه المحافظات حتى العاشرة مساءً

حذر المركز الوطني للأرصاد من حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مجموعة من محافظات منطقتي عسير وجازان، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع «الأرصاد» حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء اليوم، ويشمل ذلك: الدرب والريث والعيدابي وفيفا.

كما توقع المركز » حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشر مساء اليوم، تشمل محافظة محايل.

وفيما يتعلق بمنطقة جازان، توقع المركز سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حتى العاشرة مساء اليوم أيضاً، ويشمل ذلك: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والعارضة، والفطيحة، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد، وهروب.