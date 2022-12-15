رسميا.. إقالة فيرناندو سانتوس من تدريب البرتغال بعد وداع كأس العالم

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إقالة فيرناندو سانتوس المدير الفني لبرازيل أوروبا بعد رحلة طويلة على رأس الجهاز الفني استمرت منذ ستمبر 2014 وحتى نهاية مشوار الفريق بنهائيات كأس العالم.

وكتب بيان الاتحاد البرتغالي أنه وبعد واحدة من أفضل المشاركات التي قام بها المنتخب على الإطلاق في المراحل الأخيرة من بطولة العالم، في قطر، أدرك الاتحاد وفرناندو سانتوس أن هذه هي اللحظة المناسبة لبدء دورة جديدة.

أضاف البيان: "مع وجود فرناندو سانتوس على رأس المنتخب البرتغالي، فازت بلادنا في بطولتين دوليتين لأول مرة: بطولة يورو 2016 التي لا تُنسى في فرنسا ، بطولة الأمم في عام 2019".

واصل البيان: "بالإضافة إلى الألقاب التي تم إحرازها، أصبح فرناندو سانتوس المدرب الذي حقق أكبر عدد من المباريات وأكبر عدد من الانتصارات".

وشدد البيان: "لقد كان شرفًا أن يكون لدينا مدرب وشخص مثل فرناندو سانتوس على رأس المنتخب البرتغالي".

وأكد البيان: "يشكر الاتحاد البرتغالي فرناندو سانتوس وفريقه التقني على الخدمات المقدمة على مدار ثماني سنوات فريدة ويعتقد أن هذا الشكر يتم تقديمه أيضًا نيابة عن الشعب البرتغالي".

واختتم البيان: "سيبدأ مجلس إدارة الاتحاد البرتغالي من الآن عملية اختيار المدرب القادم للمنتخب".