البولندى سيمون مارتشينياك حكما لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين ضد فرنسا

أختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم البولندى سيمون مارتشينياك، لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، بين منتخبا الأرجنتين وفرنسا، المقرر لها فى الخامسة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل".

وقالت صحيفة "الراية القطرية، إن الفيفا قرر إسناد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، إلى الحكم البولندى سيمون مارتشينياك.

وأدار الحكم البولندى مباراتين فى كأس العالم 2022، الأولى حقق منتخب فرنسا فيها الفوز على الدنمارك 2 - 1 فى مرحلة المجموعات، وبنفس النتيجة فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا فى دور الـ 16 فى اللقاء الثانى للحكم البولندى