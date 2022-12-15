8 سعوديات من سدايا يحققن جوائز محلية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية

كرَّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، منسوبات المركز الوطني للذكاء الاصطناعي اللاتي حققن المركزين الأول والثاني في ثلاث مسابقات محلية نَظَّمها كلٌّ من: وزارة الداخلية،وزارة الثقافة - ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة-، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" - ممثلة في مركز ذكاء بالشراكة مع وزارة الرياضة-، وذلك حول مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي دعمًا للكوادر الوطنية الشابة في هذا المجال التقني الحديث.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي سدايا إلى دعم تمكين المرأة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030, إيمانًا منها بأن المرأة لها الدور الأساس في التنمية والبناء، وتعزيز مشاركتها الفاعلة وحضورها في المشهد التنموي بالمملكة.

وجرى تكريم الفائزات، وهن كلٌّ من : المهندسة أثير القرني، المهندسة ريم الرويلي، المهندسة الجوهرة الملحم، المهندسة فاطمة الغامدي، المهندسة ريناد المساعد، المهندسة شيخة السبيعي، المهندسة أسماء الخالدي، المهندسة رنيم الناجم.

وجاءت هذه النتائج إثر فوز تطبيق "إرث" للمتسابقتين المهندسة أثير القرني و المهندسة ريم الرويلي، بالمركز الأول في مسابقة "هاكاثون الترجمة" الذي نظَّمته هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت عنوان "ترجمة الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي: تحديات وحلول" لابتكار حلول تقنية للتحديات التي تواجه ترجمة ونشر المحتوى الثقافي للمملكة.

وتعود فكرة التطبيق إلى مساعدة المستخدمين في ترجمة وتصنيف الخطوط والنقوش من اللغات المندثرة في الآثار القديمة كالصخور المنحوتة وغيرها، ويقّدم معلومات عامة عنها بلغة يتحدثها المستفيد، كما يعمل التطبيق على توقُّع النصوص الناقصة في الآثار المكتوبة أو المنقوشة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مسابقة تحدي الذكاء الاصطناعي في الرياضة الذي صُمِّمَ لتمكين رواد الأعمال من ابتكار حلول تقنية ومنتجات ذكية وتقديم حلول مميزة للتفوق الرياضي في المملكة وخارجها، فاز فريق "Auto Meet" من سدايا بقيادة المهندسة الجوهرة الملحم، حيث قدّم الفريق حلاً تقنيًّا مدّعمًا بالذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية المونتاج للملخصات الرياضية عبر التعرف على أبرز اللقطات، كالأهداف والهجمات الضائعة واستخراجها بجهد ووقت أقل.

وبالنسبة لمسابقة "آرتاثون" التي جمعت الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أعمال فنية مميزة عن طريق الذكاء الاصطناعي وكل ما يرتبط به من أساليب وأدوات متقدمة، فاز بالمركز الثاني فريق (City of Poems) بقيادة المهندسة ريم الرويلي، والمهندسة فاطمة الغامدي, وفكرته عبارة عن مباني أساسها أبيات شعرية وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحويل الكلمات إلى صور،ثم تحويلها إلى مبنى، ومن ثمَّ تكوين مدينة من أبيات شعرية، وجرى اختيار قصيدة (الليالي الوضح) كنموذج أول.

وحقق فريق مفاوض من سدايا المركز الثاني في مسابقة "تحدي أبشر 2" الذي أطلقته وزارة الداخلية، حيث كانت مشاركتهم عبارة عن إضافة خدمة جديدة لنظام فُرجت؛ للإسهام في مدِّ يد العون للموقوفين في القضايا المالية والاستفادة من أموال التبرعات العامة من حساب الدين العام بطريقة المفاوضة الذكية مع صاحب الدين؛ لتسهم في الإفراج عن أكبر قدر ممكن من المساجين, ويتكون فريق مفاوض من كل من : المهندسة أسماء الخالدي، والمهندسة ريناد المساعد، والمهندسة شيخة السبيعي، والمهندسة أثير القرني، والمهندسة رنيم الناجم، فيما هدفت مسابقة تحدي أبشر 2 إلى تشجيع المبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة، وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي و"إنترنت الأشياء" ،كما جرى في مسابقة "Global AI Youth Award" تكريم طلاب IBM المتميزين الحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى الدورات التدريبية المُقدَّمة من قبلهم، وفاز بها المهندسة ريناد المساعد، والمهندسة شيخة السبيعي.