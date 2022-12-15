الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب يدل على “أمر خطير”

قال مدير جمعية الادخار فهد الفهيد، إن الاستخدام السيئ للمال قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض مثل الصداع والقولون العصبي والاكتئاب والقلق والأرق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "هذه الأمراض تحدث بينما نحن نتوقع أنها أمراض عضوية وبسبب تغيرات الأجواء أو الإجهاد".

وأشار إلى أن البعض قد يداهمه الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب، وهذا دليل على تعرضه للأزمات المالية.

ولفت إلى أن المال يعد السبب الثاني من أسباب الطلاق بحسب وزارة العدل في المملكة.

وأكد أن الثقافة المالية والادخار أداة فعّالة لمواجهة تحديات وصعوبات المستقبل ومتطلبات الحياة وتكاليفها، لافتًا إلى أن 90% من مشاكلنا الاجتماعية بسبب سوء الإدارة المالية.

ونصح "الفهيد" لزيادة الدخل باستغلال الوقت بعد الدوام الرسمي من خلال العمل بالتجارة الإلكترونية ووسائل البيع والشراء مثل الأخذ من سوق الجملة والبيع بالمفرق وتطبيقات التوصيل.