ميسي يغيب عن مران الأرجنتين وشكوك حول مشاركته في نهائي المونديال

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غاب عن مران منتخب التانجو الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

ووفقا لموقع " فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن هناك قلق داخل صفوف منتخب الأرجنتين بعد تغيب اللاعب عن الحصة التدريبية التي جرت اليوم استعدادا لنهائي كأس العالم الذي سيقام يوم الأحد.

وأكد الموقع الفرنسي، أن اللاعب يعاني من آلام في أوتار الركبة في ساقه اليسرى منذ نصف النهائي ضد كرواتيا ولم يكن متواجدا في مران اليوم وهو ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمباراة النهائية.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع فرنسا في الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في نهائي مونديال قطر 2022.