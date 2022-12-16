رئيس النصر يكشف حقيقة التعاقد مع رونالدو

كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، حقيقة مفاوضات التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد مسلي آل معمر، في تصريحات تليفزيونية: "بالنسبة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، صفوف الفريق في الوقت الحالي مكتملة، ولن اتحدث عن الصفقات إلا بعد تقرير المدرب سواء بشأن رونالدو أو غيره".

رونالدو كان قد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل كأس العالم، وذلك بعد تصريحاته ضد النادي ومدربه الهولندي إيرك تين هاج مؤكدًا عدم احترامه له.