توضيح من “#حساب_المواطن” بشأن مدى إمكانية تسجل الأبن الأكبر بالبرنامج وإضافة تابعين #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى إمكانية قيام الأبن الأكبر بالتسجيل في البرنامج، وإضافة تابعين للحصول على الدعم.

وأوضح في رده على استفسار أحد التابعين على حساب "خدمة المستفيدين" بموقع "تويتر"، أنه بإمكان أكبر الأبناء التسجيل في الحساب، كما يمكنه إضافة الأم "المطلقة" والتابعين بصلة قرابة (تابع معال).

ولفت إلى أن عملية التسجيل تستوجب إرفاق المستند الخاص بالأم ( صك ولاية أو إثبات احتضان).

على جانب آخر، أوضح "حساب المواطن" خطوات للإفصاح عن الدخل من خلال الطريقة الآتية:

1-الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

2-اضغط على تفاصيل الطلب.

3-اختيار الحالة الوظيفة للمستفيد.

4-تحديد نوع الدخل.

5-تحديد مصدر الدخل.

6-تحديد المبلغ الشهري من الدخل.

7-إضافة ثم حفظ.