فيديو.. لحظة تحطم أحدث #مقاتلة أمريكية أثناء هبوطها بولاية تكساس #عاجل

أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "تويتر"، لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 35"، المتطورة أثناء هبوطها بولاية تكساس الأمريكية.

ويظهر المقطع المتداول المقاتلة وهي تهبط بشكل عمودي فيختل توازنها وتتعرض للتحطيم، نتيجة حدوث عطل فني مفاجئ، فيما قام قائدها بقذف نفسه خارج الطائرة للنجاة بحياته.

وتبلغ قيمة المقاتلة الواحدة ، حوالي 90 مليون دولار، وتتمتع المقاتلة بالقدرة على التخفي من أجهزة الرادار ، وتتمتع بتسليح فائق الدقة في صيد الأهداف.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022