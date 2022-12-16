احذروا من هذا الأمر.. تنبيه #عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين والمقيمين

أصدرت سفارة المملكة في دولة كندا تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين والقادمين إليها، بشأن تقلبات جوية تتعرض، وسقوط الثلوج بمقاطعة "أوتاوا".

وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة : "الإخوة والأخوات المواطنين المتواجدين في كندا صدرت تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشأن توقع تساقط ثلوج كثيفة في العاصمة أوتاوا”.

وأضافت السفارة، أن تساقط الثلوج، سيكون اعتباراً من مساء السبت الموافق 17/12/2022م”.

ودعت السفارة الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والحد من التنقلات لغير الضرورة خلال هذه الفترة.