بـ6 مئوية.. #طريف تسجل أدنى درجة حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في "إنفوجراف" نشره على حسابه بموقع "تويتر"، أن مدينة طريف سجلت اليوم أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

وأبان المركز أن أعلى درجة حرارة سجلتها مكة المكرمة ، بـ 34 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة, في حين يستمر توقع هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ولا يستبعد هطول امطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: