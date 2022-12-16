ماليزيا.. 16 قتيلاً و17 مفقوداً جراء انهيار أرضى في مخيم سياحي

أدى انهيار أرضي، اليوم الجمعة، بأحد المخيمات السياحية في ماليزيا إلى مقتل 16 شخصاً.

وقالت السلطات إن هناك مخاوف من دفن 17 آخرين بالموقع الكائن في مزرعة عضوية خارج العاصمة كوالالمبور.

وأعلن قائد شرطة المنطقة سفيان عبد الله إن نحو 94 ماليزيا يعتقد أنهم كانوا في موقع التخييم في باتانغ كالي بولاية سيلانغور الوسطى، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال كوالالمبور، عندما وقع الحادث.

وأضاف أن عدد القتلى ارتفع إلى 16 بينهم طفل في الخامسة من العمر. مشيراً إلى أن 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح، وأن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا مفقودا. وتم إنقاذ 53 شخصا آخرين لم يصابوا بأذى.

وأشار سفيان إلى أن الضحايا دخلوا المنطقة، وهي موقع ترفيهي شهير للسكان المحليين لنصب أو استئجار خيام من المزرعة، يوم الأربعاء. وشارك أكثر من 400 فرد في جهود البحث والإنقاذ.