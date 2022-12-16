غارات جوية روسية على #أوكرانيا.. وصفارات الإنذارات تدوي في #كييف

انطلقت صفارات الإنذار في العاصمة كييف وعدد من مناطق أوكرانيا، الجمعة، بعد شن روسيا غارات جوية على البلد الأوراسي.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام: «لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية، ابقوا في الملاجئ».

فيما قال حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم، إنه تم رصد ما يصل إلى 60 صاروخًا روسيًا متجهة إلى المجال الجوي الأوكراني، مضيفًا: «جزء منها فوق شمال أوكرانيا بالفعل».

وشنت روسيا عدة موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر، تسببت في انقطاعات للتيار الكهربائي في شتى أنحاء البلاد.