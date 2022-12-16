تركيا.. انفجار سيارة ملغومة يصيب حافلة شرطة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: إن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور حافلة صغيرة للشرطة على طريق سريع في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد اليوم الجمعة، ما ألحق أضرارا بالحافلة ونُقل تسعة كانوا على متنها إلى المستشفى في إجراء احترازي.

وأشار إلى اعتقال خمسة أشخاص يُعتقد أنهم منفذون أو ضالعون في انفجار السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق.

واتهم "المنظمة الإرهابية" بشن الهجوم، وهو وصف يشير عادة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

وذكرت مصادر أمنية وتقارير إعلامية في وقت سابق أن ثمانية من أفراد الشرطة أصيبوا في الانفجار، لكن صويلو قال للصحفيين إنه "لم يحدث شيء" للتسعة، ومن بينهم مدني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.