في يومها الوطني الـ 51.. #مهرجان_الإبل يشارك #البحرين فرحتها

شارك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، مملكة البحرين فرحتها بيومها الوطني الحادي والخمسين.

ووزعت إدارة المهرجان الأعلام والشارات؛ تعبيرًا عن عمق أواصر الأخوة والتلاحم بين الشعبين السعودي والبحريني، وتأكيدًا على وحدة المصير والحال بين البلدين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قدرًا كبيرًا من التنسيق يصل إلى حدّ التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي.