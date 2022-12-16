سفيرة فنلندا: التنظيم الرائع لـ #مهرجان_الإبل يعكس أهمية الموروث الثقافي العربي

زارت سفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة أنو لإيريكا فيليانين اليوم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يُقام تحت شعار " همة طويق ".

واطلعت السفيرة والوفد المرافق لها على منافسات شوط فئة 20 أصايل للمهجنات وطرق عمل اللجان المختلفة، وتعرفت على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء أشواط المنافسات، مؤكدةً أن ما شاهدته من تنظيم رائع واهتمام كبير يعكس مدى أهمية هذا الموروث الثقافي لدى أبناء المنطقة العربية، معربةً عن سعادتها الكبيرة لزيارة هذا المحفل الثقافي التاريخي العالمي .