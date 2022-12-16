الأمن_العام: إعادة المسافرين إلى قطر الذين لا يستوفون هذه المتطلبات #عاجل

أصدر الأمن العام تنببها لجميع المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية.

وقال الأمن العام في تغريدة على موقع “تويتر”: لكافة المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية منصة حاضرين تؤكد أنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات التالية:

للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي:

أن تكون مهنة المقيم الراغب في دخول قطر بدون بطاقة هيا من المهن المعتمدة لدى دولة قطر ولمعرفة المهن المعتمدة يرجى زيارة موقع وزارة الداخلية القطرية.

في حال كانت المهنة ليست من المهن المعتمدة يتطلب الحصول على بطاقة هيا لدخول قطر.

وللراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة: لا بد من وجود حجز مؤكد للحافلة وفي حال عدم وجود حجز مؤكد سيتم إعادة المسافر.

للراغبين في دخول قطر بالمركبة الخاصة: أن يكون تصريح دخول المركبة مؤكد وفي حال الوصول للمنفذ بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم إعادة المركبة.