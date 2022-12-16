الأمم المتحدة تهاجم إيلون ماسك بعد تعليق حسابات الصحفيين على #تويتر

انتقدت الأمم المتحدة، قرار إيلون ماسك، مالك منصة “تويتر” بتعليق حسابات الصحفيين على المنصة العالمية.

وقالت الأمم المتحدة إن تعليق حسابات الصحفيين على تويتر سابقة خطيرة، مضيفة: “مستاؤون جدا من التعليق غير المبرر لحسابات صحفيين على ”تويتر".

وكانت حسابات عدد من الصحفيين على موقع “تويتر” تعرضت للتعليق، يوم الخميس الماضي، والصحفيون يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"ماشابل".

وقال إيلون ماسك، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: "تنطبق نفس القواعد على الصحفيين كما تنطبق على أي شخص آخر.. سيتم تعليق أي حساب ينشر معلومات حول مكان وجود أي شخص، لأن الأمر يعد انتهاكا للسلامة البدنية".