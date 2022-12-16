مختص يحذر: هكذا تتكون “العقدة النفسية”

أكد الدكتور بندر آل جلاله، طبيب وباحث في الطب النفسي الإيجابي، أن طريق تحقيق الأهداف مليء بالتحديات والصدمات النفسية.

وكشف الباحث في الطب النفسي الإيجابي عن أسباب تكوين العقدة النفسية، قائلا: “هناك دراسة كشفت أن الأشخاص الذين لديهم مشكلات صحية جسدية أو نفسية منهم 65% تعرضوا في طفولتهم لصدمة نفسية”.

وأضاف بندر آل جلاله أثناء وجوده في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أن بعض المشكلات في حياة الإنسان تترك أثر سلبي قد يصل إلى الاضطراب النفسي، وبعضه إلى ما يسمى بـ"العقدة النفسية".