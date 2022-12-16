تحذير من ممارسة العلاقة الحميمة أمام الأطفال.. أثار سلبية مدمرة

حذرت المعالجة النفسية الدكتورة هبة حريري، إن كشف العورة أمام الأطفال تجاوز كبير في التربية السليمة وقد يعرضهم ليكونوا ضحية سهلة للتحرش مستقبلا.

وحذرت من خطورة ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين أمام الطفل، مشيرةً إلى أن لها آثارًا سلبية كبيرة، منها إدمان المشاهد الإباحية؛ إذ إن ممارسة العلاقة الزوجية أمامه تخزن بالذاكرة الإجرائية له، وتعرضه لمواقف جنسية سابقة عن أوانها.

وأضافت لبرنامج "سيدتي": "كثير من الأهل لا يرى مشكلة في نوم الطفل معهم وإذا كبر يفكر الوالدان وقتها بالخصوصية، ولكن قد تسبب النقلة المتأخرة أزمة لدى الطفل"، مشيرة إلى أن "الكثير من الأهل يعتقد أن الطفل الصغير لا يقدر على الكلام ليس لديه ذاكرة" لافتة إلى أن أفضل عمر لفصل الطفل يكون من 4 شهور فما فوق.