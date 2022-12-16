فريق طبي سعودي كويتي يجري أول عملية زراعة قلب طبيعي لسيدة كويتية

في إنجاز طبي جديد، ووسط تحضير وإجراءات طبية دقيقة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لمواطنة كويتية في العقد السادس من العمر، كانت تعاني من فشل متقدم في القلب، وغير مستجيبة للعلاج.

هذا وقد أجرى العملية، والتي تعد زراعة القلب الثانية في البلاد -والأولى لمواطنة كويتية – فريق طبي “كويتي سعودي” البروفيسور رياض الطرزي، بالتعاون مع استشاري جراحة القلب وزراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية د. فراس خليل، وبعمل مشترك مع فريق العمل ببرنامج فشل القلب المتقدم وزراعة القلب في مركز سلمان الدبوس برئاسة د. خلدون الحمود، وفريق التخدير، وطاقم التمريض، والصيدلة الإكلينيكية، وقسم المناعة، وقسم التأهيل والعلاج الطبيعي، كما تثمن الوزارة في هذا الصدد جهود سائر القائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الكويت.

من جانبه، قدم وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، شكره وتقديره للقيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح على دعم المنظومة الصحية، وتسخير كل الامكانيات للارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد، مثمناً التعاون الطبي المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.