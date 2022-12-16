سياسي مصري: #البشير كان يكره #مصر وهو أسوأ رئيس قابلته في حياتي

قال السياسي المصري مصطفى الفقي، إن عمر البشير الرئيس السوداني الأسبق كان يكره مصر ويحرض الجماهير عليها وهو أسوأ رئيس قابلته في حياتي.

وأضاف في حوار مع قناة "سكاي نيوز": "العلاقة بين مصر والسودان لم تستقر بعد رحيل الرئيس جعفر النميري وكان دائما فيها ذبذبة، مشيرا إلى أن عمر البشير كان يضلل شعبه والمنطقة ويكره مصر حتى النخاع.

وتابع: "البشير رفض أن أتولى أمانة الجامعة العربية؛ وقد يكون ذلك سبب موقفي الشخصي منه".

وعن الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي قال: "تنبأ بجائحة كورونا والأمراض، وما سيفعله الغرب بالعرب، وكيف تتكاتف الدول العربية، كلام الرئيس الليبي السابق، لم يكن كله جنونًا أو هراء، كانت بعض كلماته صائبة".