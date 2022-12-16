“مشهورة” تروج لمنتج مقلد والضحية تبلغ #الغذاء_والدواء

أوقعت مواطنة بمشهورة على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تروج لمستحضرات تجميل مقلّدة.

وسلطت قناة "الإخبارية" الضوء على جهود هيئة الغذاء والدواء، وخاصة التعامل مع شكاوى المواطنين.

واستعرضت القناة مداخلة هاتفية من إحدى المواطنات تتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن مشهورة تروج لمنتج مستحضرات تجميل مقلد.

وتحدثت منى الركبان، ممثلة مركز رضا العميل بهيئة الغذاء والدواء، مع الضحية عبر الهاتف، حيث أوضحت الضحية أنها من الرياض والمنتج المقلد الذي تبلغ عنه هو كريم تفتيح البشرة، كما أبلغت الضحية عن تفاصيل المشهورة التي تقوم بترويج تلك المنتجات عبر تطبيق "سناب شات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.