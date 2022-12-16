تعطل «VAR».. محلل تحكيمي يحسم أزمة ركلة جزاء #الهلال ضد #الباطن

أكد قاسم شعبان، المحلل التحكيمي، أن ركلة الجزاء المحتسبة لفريق الهلال أمام الباطن غير صحيحة.

وحقق فريق الهلال الفوز على الباطن في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقال قاسم شعبان، إن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للهلال أمام الباطن في الدقيقة (89) من عمر المباراة جاءت بسبب تحايل محمد كنو لاعب الهلال على الحكم وكان يجب إنذاره بالبطاقة الصفراء.

واتهم لاعبو الباطن حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء رغم تعطل تقنية "VAR"، إذ قال محمد ناجي لاعب فريق الباطن، إن الحكم استدعى قائدي الفريقين (كمابانيا والمعيوف) وأخبرهما أن تقينة حكم الفيديو المساعد متعطلة، وأنه اعتمد ركلة الجزاء بناءّا على تقديره الشخصي.