مكاسب #برنت قاربت 4%.. #النفط يسجل أكبر زيادة منذ مطلع أكتوبر

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل في جلسة الجمعة وسط اضطراب عام في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من ركود وشيك، بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة.

خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار، أي 2.4%، لتبلغ 79.04 دولار للبرميل عند التسوية، فيما قاربت المكاسب الأسبوعية 4%.

الخام الأميركي

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار، أي 2.4%، لتبلغ 74.29 دولار للبرميل، وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة نحو 4.6%.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

ورفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لمكافحة التضخم.

وأنهى الخامان القياسيان تعاملات الأسبوع على ارتفاع مدعومين بصعودهما في أول ثلاثة أيام منه. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر زيادة أسبوعية منذ مطلع أكتوبر لكن تلك المكاسب جاءت بعد تكبدها أكبر خسارة أسبوعية منذ أغسطس.