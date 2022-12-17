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الأخبار المحلية

بدء أعمال صيانة #مجسم_بوابة_مكة من اليوم حتى الثلاثاء

متابعات الوئام
17 ديسمبر 2022 · < 1 minute

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق البدء في أعمال صيانة ومعالجات لبعض من أجزاء مجسم بوابة مكة باتجاه مكة المكرمة، من اليوم السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأوضحت الأمانة -عبر حسابها بموقع تويتر- أن أعمال الصيانة بمجسم بوابة مكة بطريق الأمير محمد بن سلمان (جدة السريع)، ستكون من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

 

وطالبت الأمانة من قادة المركبات بتوخي الحذر والحد من السرعة في هذا الجزء من الطريق المشار إليه.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إغلاق الطريق تحت المجسم يوم السبت من الساعة السابعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر، ومن يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر.

 