بدء أعمال صيانة #مجسم_بوابة_مكة من اليوم حتى الثلاثاء

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق البدء في أعمال صيانة ومعالجات لبعض من أجزاء مجسم بوابة مكة باتجاه مكة المكرمة، من اليوم السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الأمانة -عبر حسابها بموقع تويتر- أن أعمال الصيانة بمجسم بوابة مكة بطريق الأمير محمد بن سلمان (جدة السريع)، ستكون من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وطالبت الأمانة من قادة المركبات بتوخي الحذر والحد من السرعة في هذا الجزء من الطريق المشار إليه.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إغلاق الطريق تحت المجسم يوم السبت من الساعة السابعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر، ومن يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر.