الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن توفر 230 وظيفة #وظائف_شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

فني حاسب آلي أول.

مسؤول نظم إدارية.

مسؤول شبكات.

أخصائي سلامة.

فني صوتيات ومرئيات ثاني.

مفتش سلامة.

ممرض.

أخصائي دعم فني.

مهندس معالجة مياه.

مهندس إلكترونيات.

فني صوتيات ومرئيات.

فني صيدلة.

مساعد صيدلة.

مفتش خدمات.

رجل إطفاء.

فني حاسب آلي.

فني أشعة.

مساعد إعادة تأهيل.

تقني تخدير.

فني تصوير (رنين مغناطيسي).

منسق إداري.

وأخرى..

أماكن العمل:

الرياض، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام.

ملاحظات عامة:

في حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم (جديد) سوف يتم تحويل المقدم الى مركز النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) ,ويجب على المتقدم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر.

في حال عدم توفر الخبرة للوظيفة المتقدم لها فإنه قد يتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والشروط.

طريقة التقديم:

متاح الآن ويتم تحديث الوظائف بشكل مستمر ونشر احدث الفرص الوظيفية عبر بوابة التوظيف على موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

رابط التقديم (اضغط هنا)