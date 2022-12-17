10 خطوات.. طريقة استخراج جواز سفر لأفراد الأسرة الأقل من 21 عاماً عبر #أبشر؟

كشفت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة «أبشر» للتابعين.

وذكرت «الجوازات» على «تويتر»، أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عامًا ميلادية فأكثر، عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر» الإلكترونية.

أما من دون ذلك السن فيدخلون في نطاق «التابعين»، ويمكن استخراج جواز السفر الخاص بهم عن طريق الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة «أبشر».

- اختيار «خدمات أفراد الأسرة».

- اختيار خدمة «إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة».

- طلب إصدار جواز شخصي.

- اختيار فرد الأسرة.

- تحميل الصورة.

- الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.

- اختيار عنوان التوصيل.

- سداد رسوم التوصيل.

- تأكيد الطلب لعملية الإصدار.