مستشفى الملك عبدالله الجامعي توفر #وظائف_شاغرة

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- مدير شؤون الموظفين وخدمات رعاية الأسرة والإسكان

درجة الماجستير في إدارة الفنادق أو أي مجال آخر ذي صلة. مع خبرة 7 سنوات.

درجة البكالوريوس في الإدارة أو الإدارة أو أي مجال آخر ذي صلة.

مع 9 سنوات خبرة.

2- فني مختبرات طبية II

دبلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية مع خبرة سنتين

شهادة BLS

رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

3- معالج الجهاز التنفسي II

بكالوريوس – رعاية الجهاز التنفسي 2-4 سنوات

ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4 – أخصائي خدمات غذائية III

درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق والأغذية أو أي مجال آخر ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.

خبرة سنتين في دبلوم في إدارة الفنادق والأغذية أو أي مجال آخر ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.

خبرة 3 سنوات دبلوم في إدارة الفنادق والأغذية أو أي مجال آخر ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.

5 – فني مساعد أسنان III

درجة الدبلوم في تخصص مساعدة طب الأسنان أو أي تخصصات نظرية أخرى ذات صلة.

لا يتطلب خبرة مسبقة.

مساعدة طبيب الأسنان وطلاب طب الأسنان بالجامعة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات العلاجية.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).