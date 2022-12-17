رمان ولوز ومشمش.. اتفاقيات مع مزارعين في #الباحة لإنتاجِ تقاوٍ بجودة عالية

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقياتٍ مع عدد من المزارعين في منطقة الباحة، بهدف تعزيز وتنمية قدراتهم على إنتاج تقاوٍ عالية الجودة، من الأصناف المحلية ذات الميز النسبية في المنطقة.

وقال مدير عام فرع الوزارة في منطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز قُدرات المزارعين لانتخاب أجود الأصناف، وإنتاج أفضل أنواع البذور والتقاوي المناسبة للمنطقة، مثل الرمان، واللوز، والمشمش، والعنب، وغيرها، حتى تعود عليهم بفوائد اقتصادية.

وأضاف أن الوزارة لديها العديد من الإستراتيجيات التي تعمل من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، ومن ضمنها انتخاب وإكثار المحاصيل ذات الميز النسبية والجودة العالية، والتي يمكن من خلالها زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج.

وأشار إلى تميز منطقة الباحة بتنوع التضاريس والمناخ، ما أكسبها مقومات أساسية للزراعة، تتمثل في خصوبة التربة، وتوفير المياه، الأمر الذي يجعلها تسهم بشكلٍ كبير في تطوير القطاع الزراعي، وخلق فرص لإنتاج العديد من المحاصيل المحلية الواعدة وجعلها ذات ميز نسبية للمنطقة.

وقال مدير عام مركز البذور والتقاوي في الوزارة، الدكتور ناصر بن بخيت المري، إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن دور المركز في تعزيز قدرات المزارعين لانتخاب أجود الأصناف وإنتاج أفضل أنواع البذور والتقاوي، والتي يمكن من خلالها الارتقاء بالمحاصيل الزراعية، عبر تفعيل العديد من الشراكات والاتفاقيات مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم عن طريق الخبراء الموجودين في المنطقة، بهدف رفع الكفاءة الفنية لمزارعي الأصناف المحلية في إنتاج وإعداد البذور التي يستخدمونها في مزارعهم عبر الاستفادة القصوى من وحدة المساحة.