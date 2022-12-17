أبطال مسلسل عالمي شهير ومدير قناة #سبيستون ضيوف #معرض_جدة_للكتاب.. اليوم

يختتم معرض جدة للكتاب 2022 فعالياته، اليوم السبت، بعد 10 أيام قضاها سكّان مدينة جدة وزائروها تحت قبة «سوبر دوم»، متنقلين بين فصول الثقافة والمعرفة، ومسارح المعرض، للاستمتاع بفعالياته الثقافية، التي نُظمت ضمن البرنامج الثقافي المصاحب.

ويشهد اليوم الأخير من المعرض إقامة 7 ندوات حوارية، وجلسة «حديث للكتاب»، وورشة عمل، تتناول مختلف المجالات الأدبية والمعرفية.

ويجيب الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، والموسيقار هشام نزيه، والمؤلف والمنتج ممدوح سيف، وعضو المجلس الأعلى للثقافة في مصر، الدكتور أحمد يوسف، عن سؤالٍ: «هل الموسيقى العربية المحلية هي الوصفة الصحيحة للوصول إلى العالمية؟»، وذلك في ندوةٍ بعنوان: «الموسيقى والغناء في الوطن العربي: بين المحلية والعالمية»، يديرها سلطان السعد القحطاني.

أما الندوة الثانية فتأتي بعنوان «الرحلة الفرنسية إلى جدة»، ويستضيف خلالها الدكتور معجب الزهراني، مدير معهد العالم العربي في باريس، كل من المؤرخ والأكاديمي في جامعة السوربون، فيليب بيتريات، والباحث والمترجم لوك باربليسكيو، والباحث والدبلوماسي لويس بلان، ومدير عام صحيفة «جازيت» الفرنسية، الباحث جان ميشيل، للحديث عن تاريخ الحضور الفرنسي في مدينة جدة.

ويحل أبطال المسلسل العالمي الشهير «فايكنجز»، كلايف ستاندن، وألكسندر لودفيج، وجوردن باتريك سميث، ضيوفاً في الندوة الثالثة التي يديرها براء عالم، ليستعرضوا صناعة المسلسل.

فيما تتناول الندوة الرابعة دهاليز الفن المعاصر، بحضور حمزة صيرفي، وعهد العامودي. أما الندوة الحوارية الخامسة، فستأخذ الجمهور في رحلة إلى ذكريات الطفولة وعوالمها، يستذكرها القاص والكاتب صالح بوقري، ومدير قناة «سبيستون»، فايز الصباغ.

ويخصص المعرض ندوة حوارية تدور حول الموضة في عالم السينما، تجمع السيناريست والممثل الأميركي مات وينستون، ومبدعة أزياء مسلسل «باد سيسترز» كميل بيندا، ومؤرخ أزياء الموضة في عالم السينما، آنتوني هوكينز، في لقاء يديره المصمم محمد خجا.

ويناقش كتاب وإعلاميون في الندوة السابعة ماضي المجلات الثقافية العريق وحاضرها الخافت ومستقبلها المبهم، بحضور الروائي والناشر العراقي صموئيل شمعون، ورئيس اتحاد كتاب مصر، الناقد علاء عبدالهادي، ورئيس تحرير «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، السعد المنهالي.

كما ينظم المعرض في يومه الأخير جلسة «حديث الكتاب»، التي تستضيف المؤلف الدرامي والكاتب المصري الساخر عمر طاهر، في لقاء خاص يحاوره خلاله باسل الغامدي.

في حين تقدم إيماء أبو حشة في ورشة عمل بعنوان «إدارة المهام وتصميم الأجندة الشخصية»، وصفتها لإدارة الوقت وتصميم الأجندة في عالمٍ يتسم بالسرعة ومزدحم بالفعاليات والمهام الحياتية.