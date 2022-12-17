كريم بنزيما ردا على تصريحات ديشامب: “مش متابع” #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

رد كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، ومنتخب فرنسا، على تصريحات ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك، خلال مؤتمر نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

وقال ديشامب، ردا على دعوة بنزيما للمباراة النهائية بعد عودته للمشاركة في المباريات مع الريال: " أرفض التعليق على مشاركة كريم بنزيما في المباريات حاليا مع ريال مدريد فهو أصيب قبل انطلاق مشوارنا بالمونديال بالإضافة إلى لوكاس هيرنانديز وغيرهم من اللاعبين وليس منصف أن يتم سؤالي عن لاعبين بعيدا عن قوام فريقي الحالي الذي يضم 24 لاعبا".

ونشر بنزيما صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا: "لست مهتم".

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الأرجنتيني، غدا، الأحد، على ملعب لوسيل في نهائي المونديال.