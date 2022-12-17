متحدث #الأرصاد: درجة حرارة «ما دون الصفر» على هذه المناطق (فيديو) #عاجل

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن أن درجات الحرارة ستلامس «ما دون الصفر» في شمال المملكة، بينما ستنخفص بين 2 إلى 3 درجات في المنطقة الوسطى، خلال الشتاء الحالي.

وقال «القحطاني» في تصريحات مع برنامج «120» في قناة «الإخبارية»، اليوم، إن درجات الحرارة منخفضة هذا العام بشكل واضح.

وأشار إلى سابقة تسجيل درجة حرارة وصلت إلى 3 درجات في المنطقة الوسطى بالرياض.