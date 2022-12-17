كأس العالم 2022.. ميسي يحسمها: أنا جاهز لمواجهة فرنسا فى نهائى المونديال

طمأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، جماهير الأرجنتين وعشاقه فى كل أنحاء العالم، معلناً جاهزيته لخوض نهائي كأس العالم أمام فرنسا، الذى يقام غداً فى الخامسة مساءً على ملعب "لوسيل"، فى نهائي كأس العالم 2022 المقامة حالياً فى قطر

وكتب ميسي "أنا جاهز.. هيا بنا للأرجنتين".

وكانت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية كشفت أن النجم الأرجنتيني غاب عن تدريب منتخب بلاده أمس استعدادا لمواجهة نظيره الفرنسي. وقال التقرير الفرنسي، إن غياب ميسي عن تدريب الأرجنتين يرجع لشعوره بآلام فى أوتار الركبة قدمه اليسرى، وهى الإصابة التى عانى منها خلال مواجهة كرواتيا فى نصف نهائي مونديال قطر 2022.