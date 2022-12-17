مبيعات #مهرجان_بريدة_للتمور تقترب من 3 مليارات ريال

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بما أظهرته الإحصاءات والأرقام للتقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور لعام 2022م، حول تجاوزت مبيعاته 2 مليار ريال، وما تضمنه من فعاليات وبرامج مصاحبة تعني بالتمور ومشتقاتها، وذلك بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب ورش العمل والمؤتمرات الدولية، التي أسهمت في تطوير هذا المنتج الوطني تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقال أمير القصيم إن مهرجان بريدة للتمور شهد إقبالاً من وفود وضيوف دول الخليج العربي والدول الأجنبية الصديقة من ممثلي الدول والسفراء والوزراء والزوار من شرائح المجتمع كافة.

وأضاف أن إحصاءات المهرجان بينت أن إجمالي السيارات التي وردت إلى المهرجان 92356 سيارة، وبلغ عدد العبوات 32046821 عبوة، وإجمالي وزن المنتجات 96149463 طنا، فيما كانت المبيعات داخل المهرجان 1.538.391.408 ريالات، وخارج المهرجان 1.327.165.298 ريالا، ليصل إجمالي المبيعات 2.865.556.706 ريالات، وعدد الزوار أكثر من 396 ألف زائر.

وثمن للمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، ومدير الفرع في المنطقة، والقائمين على المهرجان، ما بذلوه من جهود وما تحقق من عمل مميز في جميع برامجه وفعالياته.