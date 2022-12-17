الأرصاد: #أمطار_رعدية و #سيول على هذه المحافظات في منطقة #الباحة #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً جديداً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة، على مدار الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع «الأرصاد» سقوط أمطار رعدية على منطقة الباحة، حتى السابعة مساء اليوم، تشمل كلاً من: الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

ويصاحب سقوط هذه الأمطار المتوقعة، نشط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

كما توقع المركز سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من: المخواة وفرعة غامد والزناد وقلوة، حتى الثامنة مساء اليوم، مشيراً إلى أن ذلك سيصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول.