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أخبار الرياضة

المغرب بالقوة الضاربة أمام كرواتيا في كأس العالم

17 ديسمبر 2022 · < 1 minute

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب التشكيل الرسمي لأسود الأطلس خلال مواجهة كرواتيا المقرر لها في الخامسة مساء اليوم لتحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.
وجاء تشكيل المغرب على النحو الآتي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي، أشرف داري، جواد الياميق، يحيى عطية الله
الوسط: عبد الحميد صابيري، بلال الخنوس، سفيان أمرابط
الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال